Policyjna zbiórka darów na rzecz Ukrainy Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci oraz pracownicy cywilni z terenu powiatu poddębickiego zaangażowali się w pomoc ukraińskim rodzinom. Jednostka zebrała 3000 złotych, które przeznaczono na zakup artykułów dla potrzebujących. Koce, kołdry, artykuły spożywcze, higieniczne, słodkości dla najmłodszych oraz wiele innych najpotrzebniejszych rzeczy trafi teraz do uchodźców z Ukrainy.

W obliczu wojny, która dotknęła naszych sąsiadów, poddębicka jednostka nie mogła pozostać obojętna. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach oraz podległych komisariatów w Uniejowie i w Wartkowicach zaangażowali się w pomoc ukraińskim rodzinom. Z inicjatywy mundurowych, w ciągu ostatnich dni przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć uchodźców w obliczu tej tragedii. Każdy chciał dołożyć swoją cegiełkę pomocy. Jedni wpłacali pieniądze, inni przynosili potrzebne środki materialne. Zebrano łącznie 3 000 złotych. Wśród darów znalazły się baterie, zapalniczki, artykuły opatrunkowe, żywność długoterminowa, nowe maskotki a także karma dla psów i kotów. 10 marca 2022 roku zebrane dary oraz zakupy ze zbiórki policjanci przewieźli do Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach, gdzie Starostwo utworzyło punkt zbiórki darów. Tam zostaną one rozdysponowane do najbardziej potrzebujących obywateli Ukrainy.

Razem możemy więcej - pomagajmy.



sierż.sztab. Sylwia Kaźmierczak