Z dumą wypełniamy motto "Chronimy i Pomagamy" Powrót Generuj PDF Drukuj Codziennie przez Kutno przejeżdżają pociągi wiozące obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych musieli opuścić kraj. Są to najczęściej matki z dziećmi. Zapewnienie im bezpieczeństwa to dla nas priorytet. Często jednak pomoc uchodźcom to odruch serca, wynikający z potrzeby chwili, tak jak to było w przypadku policjantek z kutnowskiej komendy, które rozdawały dzieciom słodycze, a uśmiech maluchów był dla nich najlepszą nagrodą.

Wobec dramatycznych wydarzeń w Ukrainie i napływającymi do Polski uchodźcami wojennymi, kutnowscy policjanci codziennie wykonują mnóstwo dodatkowych obowiązków. Między innymi pełnią służbę na dworcu kolejowym, przez który przejeżdża kilkanaście pociągów dziennie z uchodźcami. Wszystko po to aby zapewnić im bezpieczeństwo. Poza tym prowadzone są również na naszym terenie działania profilaktyczne dla uchodźców którzy zatrzymali się już na terenie powiatu kutnowskiego. Działania te mają charakter pomocowy i informacyjny. Ale bardzo często mundurowi pomagają z potrzeby serca. Tak jak to było w przypadku kutnowskich policjantek, które widząc pociągi specjalne pełne rodzin ukraińskich uchodźców z małymi dziećmi nie mogły przejść obojętnie. Pomimo mnóstwa wolontariuszy na dworcu, ludzi dobrych serc same również postanowiły zakupić słodycze dla najmłodszych i rozdawały je podczas jednego z postojów pociągu specjalnego. Ponadto policjantki rozdawały ulotki w języku ukraińskim zawierające podstawowe informacje między innymi na temat problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób. Uśmiech małych podróżników był dla nich największą nagrodą. "Pomagamy i chronimy" to motto polskiej Policji, które w takich sytuacjach nabiera szczególnej mocy i wypełniamy je z dumą.

podkom. Edyta Machnik