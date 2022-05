Policjantka w czasie wolnym pomogła kierowcy, okazało się, że był pijany Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z poddębickiej komendy st.post. Natalia Grzeszkiewicz w czasie wolnym od służby udzieliła pomocy kierującemu, który samochodem kia sportage wjechał do rowu. Mężczyzna znajdował się w stanie zagrożenia życia. Okazało się też, że był pijany.

28 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:30 st.post. Natalia Grzeszkiewicz, funkcjonariuszka z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, w czasie wolnym od służby była świadkiem zdarzenia drogowego na terenie gminy Dalików w powiecie poddębickim. Kierujący pojazdem marki Kia Sportage wjechał do rowu. Policjantka postanowiła sprawdzić, czy nikt nie potrzebuje pomocy. W pojeździe znajdował się mężczyzna, który był przewieszony w pół przez drążek skrzyni biegów, miał siną twarz i był nieprzytomny. Funkcjonariuszka wyłączyła silnik samochodu i wyciągnęła poszkodowanego na zewnątrz. W trakcie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wyczuła od kierującego silną woń alkoholu. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność. Mundurowa o zdarzeniu poinformowała Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Następnie zabezpieczyła miejsce zdarzenia i kluczyki od pojazdu. Do czasu przyjazdu służb monitorowała stan zdrowia mężczyzny i uniemożliwiła mu ucieczkę z miejsca zdarzenia. Wezwani na miejsce policjanci zbadali trzeźwość 59-latka. Okazało się, że miał w organizmie 2,82 promila alkoholu. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gratulujemy policjantce czujności i profesjonalizmu w działaniu.

Jednocześnie policjanci przypominają, że przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 oraz wysoką grzywną. Ponadto sprawca musi liczyć się również z zakazem prowadzenia pojazdów na okres od roku do nawet 15 lat.

