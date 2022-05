Czujna także po służbie Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z pabianickiej komendy, w czasie wolnym od służby ujęła nietrzeźwego kierującego osobowym fordem. Czujność nie zawiodła policjantki – ujęty przez nią 39-letni mieszkaniec powiatu pabianickiego miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Do zdarzenia doszło 30 maja 2022 roku około godziny 17:30 w Konstantynowie Łódzkim. Starszy aspirant Lidia Kulesz, która na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w pabianickiej komendzie policji, będąc w czasie wolnym od służby, zwróciła uwagę na nietypowy sposób jazdy samochodu ford poruszający się przed nią. Kierujący jechał ulicami Konstantynowa Łódzkiego, jednak sposób w jaki kierował pojazdem pozostawiał wiele do życzenia – poruszał się całą szerokością drogi. Stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Policjantka zdecydowała się działać. Chwilę jechała za mężczyzną. Gdy ten skręcił w ulicę Kopernika, w miejscu bezpiecznym, zastawiła jego samochód własnym autem. Uniemożliwiła mu tym samym dalszą jazdę. Następnie podeszła do kierowcy forda, chcąc poznać powody jego zachowania. W trakcie rozmowy policjantka wyczuła od kierowcy silną woń alkoholu. Przedstawiła się i okazała legitymację służbową. Mimo wezwania do opuszczenia samochodu, mężczyzna nie reagował, był pobudzony. Całe zajście zauważyło dwóch świadków, którzy bez chwili zwłoki pomogli w ujęciu. Po kilku minutach sprawą zajął się wezwany na miejsce patrol policji z pobliskiego komisariatu. Okazało się, że 39-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem. Za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci dziękują świadkom za czujność oraz natychmiastową reakcję, która pomogła w ujęciu sprawcy.

podkom. Ilona Sidorko