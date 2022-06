Zatrzymani za oszustwo Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut usłyszało pięciu mężczyzn, którzy oszukali właściciela firmy skupującej zboża i nasiona wykorzystywane przy produkcji przypraw. Wśród odsprzedawanych odpadów mężczyźni wywozili pełnowartościową gorczycę, za którą nabywcy płacili jak za odpady. Dotychczas w sprawie zarzut oszustwa usłyszało pięć osób. Za takie przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z wydziału kryminalnego bełchatowskiej komendy policji ustalili, że na terenie jednej z firm działających na terenie powiatu dochodzi do oszustwa. Z ustaleń wynikało, że w przestępczy proceder zamieszani są pracownicy firmy oraz jej klienci. Przestępstwo miało polegać na odsprzedawaniu pełnowartościowych ziaren gorczycy po cenach znacznie niższych, odpowiadających wartości towaru odpadowego. Wczesnym rankiem 28 czerwca 2022 roku policjanci pojechali sprawdzić swoje podejrzenia. Kiedy z terenu firmy wyjechała wytypowana ciężarówka wraz z naczepą kryminalni natychmiast zatrzymali zestaw do kontroli. Auto powinno być załadowane towarem odpadowym. Policjanci wylegitymowali mieszkańców Działoszyna, 67-letniego kierowcę ciągnika siodłowego oraz pasażera w wieku 39 lat. Mężczyźni wszystkiemu zaprzeczali. Jednak wynik przeszukania ładunku naczepy oraz specjalistyczne przebadanie produktów zapakowanych w worki typu "big bag" dowiódł, że doszło do przestępstwa. W dziewięciu workach spośród 24 została ujawniona pełnowartościowa gorczyca. Pokrzywdzony wstępnie straty oszacowal na 70 tysięcy złotych. W tej sprawie zarzuty usłyszało pięciu mężczyzn. Prokurator objął ich policyjny dozorem. Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich szczegółów tego przestępstwa.

nadkom. Iwona Kaszewska