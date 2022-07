Opoczyńska dzielnicowa z "sercem na dłoni"

Historia Miszy, jego żoony Yreny oraz ich dwójki dzieci 17-letniej Viktorii oraz 13-letniego Kostiana, poruszyła serce mł.asp. Małgorzaty Karbownik dzielnicowej z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Jak dowiedziała się policjantka, Misza pochodzi z Charkowa. Od kilku lat pracował w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, a jego rodzina mieszkała w Ukrainie. Wybuch wojny uniemożliwił rodzinie kontakt. Dopiero w czerwcu 2022 roku Yrenie wraz z dziećmi udało się uciec z bombardowanego Charkowa. Przyjechali do Polski, do Opoczna, do miejsca, w którym w końcu poczuli się bezpiecznie. Nie mieli niczego, na szczęście na swojej drodze spotkali dzielnicową mł.asp. Małgorzatę Karbownik. Policjantka poruszona historią tej rodziny zaczęła organizować pomoc dla nich. Najważniejsze było znalezienie uchodźcom mieszkania. Dzielnicowa znalazła rodzinie dom pod Opocznem z niewielkimi opłatami. Kolejnym krokiem było znalezienie pracy dla Miszy. I tutaj też sukces. Mężczyzna znalazł zatrudnienie w jednej z opoczyńskich firm. Nietrudno się domyślić, że dla nastolatków, którzy w Ukrainie doświadczyli piekła wojny, rozpoczęcie nowego życia w obcym kraju jest olbrzymim emocjonalnym przeżyciem. Policjantka dowiedziała się, że 17-letnia Viktoria, jest miłośniczką zwierząt. Dzielnicowa skontaktowała się z opoczyńskim Stowarzyszeniem Pomagajmy Zwierzętom, którego wolontariusze wspierają schronisko dla zwierząt w Różannie. Viktoria dołączyła do teamu wolontariuszy, którzy przyjęli ja z ogromną radością. O tym jak Viktoria została przyjęta wśród wolontariuszy Stowarzyszenia można przeczytać na ich fanpage.