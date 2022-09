Na przejeździe kolejowym nie ryzykuj życiem! Powrót Generuj PDF Drukuj 53-letni kierujący wiedział, że zbliża się do przejazdu kolejowego ale mimo to nie zachował szczególnej ostrożności. Zlekceważył migające czerwone światło nadawane przez sygnalizator i wjechał na przejazd w Ważnych Młynach, gdy zapory opuszczały się. Kierujący odjechał z miejsca zdarzenia. Ta chwila nieostrożności zakończyła się mandatem karny w wysokości 3000 zł, ale również mogła skończyć się tragicznie, gdzie kosztem takiego postępowania mogło być zdrowie a nawet życie.

Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia 2022 roku na strzeżonym przejeździe kolejowym w Ważnych Młynach. O zaistniałej sytuacji został powiadomiony dyżurny pajęczańskiej komendy. Na miejsce wysłał policjantów ruchu drogowego, którzy zastali uszkodzone zapory. Policjanci przejrzeli zapis z monitoringu i na jego podstawie ustalili kierującego. Jak się okazało 53-latek złamał szereg obowiązujących przepisów. Zbliżając się do przejazdu kolejowego nie zachował szczególnej ostrożności, nie dostosował się do sygnalizatora świetlnego, który emitował migające czerwone światło, następnie wjechał na przejazd pomimo zamykających się zapór. Kierujący zahamował oplem tuż przed przejazdem a zapory zatrzymały się na jego pojeździe. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 3000 złotych oraz punktami karnymi.

Absolutnie najważniejszą zasadą na przejazdach kolejowych jest zachowanie szczególnej ostrożności. W chwili, gdy sygnalizator nadaje pulsacyjne światło czerwone, obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na przejazd kolejowy, nawet w sytuacji, gdy rogatki nie zostały jeszcze opuszczone, bądź ich opuszczanie dopiero się rozpoczęło.

Kierujący, którzy myślą, że zdążą jeszcze przed szlabanem i przed pociągiem, popełniają poważne wykroczenie i ryzykują życiem. Warunki techniczne pociągów uniemożliwiają ich natychmiastowe zatrzymanie w sytuacji zagrożenia. Najcięższe składy potrzebują do tego kilkuset metrów.

Przypominamy, że przed wjechaniem na tory musimy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Ponadto kierującemu, na przejeździe kolejowym zabrania się:

- objeżdżania opuszczonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

- wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

- wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

- omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Pamiętajmy, nasze bezpieczeństwo w podróży w dużej mierze zależy od nas samych. Nie ryzykujmy i zawsze stosujmy się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W rejonie przejazdów kolejowych zawsze zachowajmy szczególną ostrożność. Apelujemy o ostrożność i rozsądek! Poniżej nagranie video z opisanego zdarzenia.

mł.asp Wioletta Mielczarek

Film videoplayback.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik videoplayback.mp4 (format mp4 - rozmiar 6.44 MB)