Pośpiech może kosztować życie ! Powrót Generuj PDF Drukuj Od 17 września 2022 roku w Polsce obowiązują zaostrzone przepisy kodeksu drogowego. Niestety nadal zdarzają się kierujący, którzy łamią prawo. Policjanci z grupy SPEED podczas codziennej służby wielokrotnie ujawniają piratów drogowych. Jedna doba i aż 111 ujawnionych wykroczeń popełnionych przez piratów drogowych. Konsekwencje to wysokie mandaty, punkty karne a także ponowne skierowania na egzamin prawa jazdy. Na drodze nie ma miejsca na brawurę i brak wyobraźni bo ceną jest ludzkie życie !

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Mundurowi z grupy SPEED codziennie patrolują drogi województwa łódzkiego. Ich fundamentalnym zadaniem jest zwalczanie niebezpiecznych zachowań związanych z nadmierną prędkością i agresywną jazdą.

Jesień to pora roku, kiedy kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Niestety, nadal na drogach ,także województwa łódzkiego, nie brakuje amatorów szybkiej a zarazem niebezpiecznej jazdy. Kierowcy zapominają, że takie zachowanie wielokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Nie ma dnia żeby mundurowi nie ujawnili przekroczenia prędkości. Tak było również w ostatniej dobie policyjnych działań pod nazwą „Wszystkich Świętych 2022”. Wówczas mundurowi ze SPEED-u ujawnili , aż 111 przekroczeń prędkości. Tylko w ciągu 2 godzin na drodze ekspresowej S-8 policjanci zatrzymali dwóch kierujących,którzy jechali z prędkością ponad 190 km/h.

Pierwszy z nich poruszał się audi w kierunku Wrocławia. Na terenie powiatu sieradzkiego, namierzony przy prędkości ponad 190 km/h , został zatrzymany do kontroli. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 71km/h 48 latek został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł a na jego konto kierowcy wpadło 15 pkt karnych. Z uwagi na to, że przekroczył limit wkrótce zostanie skierowany na ponowny egzamin prawa jazdy.Tłumaczenie? Jak zwykle pośpiech, tym razem wymówką miało być spotkanie biznesowe.

Drugi z kierowców, który jechał w kierunku Warszawy tłumaczył się spóźnieniem na... pogrzeb. Prędkość jaką rozwinął swoim audi to 193 km/h. Również ten mężczyzna oprócz 15 punktów karnych otrzymał mandat w wysokości 2500 zł.

To tylko dwa przykłady nieodpowiedzialnej jazdy kierowców, a takich sytuacji w codziennej służbie policjantów drogówki jest wiele.

Nadal apelujemy o rozważną i zgodną z przepisami jazdę. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych.

asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP Łódź

Film zawiera nagranie z sytaucji opisanych w powyższym komunikacie.