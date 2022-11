Policjanci czuwali nad bezpiecznym przebiegiem meczu Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wraz z funkcjonariuszami Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, strażnikami miejskimi oraz stróżami prawa z jednostek ościennych, dbali o bezpieczeństwo kibiców podczas meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Widzewa Łódź oraz Radomiaka Radom. Połączonymi siłami dowodził Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi nadkom. Wojciech Malarczyk. Dzięki zaangażowaniu policjantów zarówno przed, jak i po rozpoczęciu spotkania nie doszło do poważniejszych incydentów oraz przypadków naruszenia prawa.

Mecz odbywający się w ramach rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy uznany został za spotkanie podwyższonego ryzyka z uwagi na antagonizmy pomiędzy kibicami obydwu drużyn. Ze względu na fakt, iż przyjazd na spotkanie zadeklarowało kilkuset fanów drużyny z Radomia konieczne było zachowanie niezbędnych środków ostrożności - m.in. po to, aby nie dopuścić do zbiorowych przypadków naruszenia porządku w mieście. Funkcjonariusze zapewniali drożność szlaków komunikacyjnych prowadzących na stadion i ze stadionu oraz zabezpieczali przejazdy kibiców drużyny przyjezdnej. Bezpieczeństwa w rejonie stadionu strzegli między innymi funkcjonariusze na koniach oraz policjanci z psami służbowymi. Zaangażowanie policjantów przyczyniło się do stłumienia w zarodku wszelkich prób łamania przepisów prawa przez kibiców obydwu drużyn. W związku z odpaleniem na stadionie materiałów pirotechnicznych podczas trwania imprezy masowej, wszczęte zostało policyjne dochodzenie.

Opr. nadkom. Marcin Fiedukowicz