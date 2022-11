Szczęśliwie odnaleziony pajęczanin Powrót Generuj PDF Drukuj Po kilkunastu godzinach poszukiwań policjanci odnaleźli zaginionego 67-letniego mieszkańca Pajęczna. Było to możliwe dzięki sprawnym i bardzo szeroko zakrojonym policyjnym działaniom, w które zaangażowano inne służby oraz mieszkańców naszego powiatu.

18 listopada 2022 roku w godzinach wieczornych do pajęczańskiej komendy zgłosiła się zaniepokojona rodzina i poinformowała, że będący pod ich opieką 67-letni mieszkaniec miasta wyszedł z domu i nie wrócił. Z uwagi na problemy zdrowotne mężczyzny, panującą w nocy niską temperaturę, natychmiast został ogłoszony alarm dla jednostki. W działania poszukiwawcze zostali zaangażowani policjanci z KPP w Pajęcznie i KWP w Łodzi, przewodnik z psem tropiącym, strażacy PSP w Pajęcznie, grupa specjalistyczna Poszukiwawczo - Ratownicza OSP Justynów wraz ze specjalistycznym psem do wykrywania osób żywych, strażacy PSP z Łodzi oraz strażacy ochotnicy z powiatu pajęczańskiego. Łącznie w poszukiwaniach brało udział ponad 60 policjantów oraz strażaków. Akcję wspomagali również bliscy zaginionego, znajomi oraz mieszkańcy miasta. Działania poszukiwawcze prowadzone były w terenie pobliskim miejsca zamieszkania zaginionego. Przy użyciu latarek oraz sprzętu termowizyjnego sprawdzano sady, łąki, pola, wszelkie zarośla. Ponadto równolegle z działaniami terenowymi zadysponowano siły policyjne do penetracji miasta Pajęczna, gdzie funkcjonariusze sprawdzali pustostany, blokowiska, skwery, parki, drogi wyjazdowe z miasta. Po kilkunastu godzinach intensywnych poszukiwań policjanci, w nieużytkach rolnych, porośniętych wysokimi trawami odnaleźli leżącego, wychłodzonego zaginionego mężczyznę. Został on przekazany pod opiekę ratowników medycznych. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w trudnych, ale skutecznych poszukiwaniach. Noc, niska temperatura nie stanęła na przeszkodzie mieszkańcom naszego miasta, którzy wspólnie z policjantami uczestniczyli w działaniach.

Przypominamy, że policja rozpoczynając poszukiwania przeprowadza szereg czynności i zbiera wszelkie informacje dotyczące osoby zaginionej. Ma to na celu jak najszybsze ustalenie miejsca, w którym może znajdować się osoba zaginiona. Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania osoby zaginionej jest sprawdzany przez mundurowych. Dlatego tak ważne jest, aby każda informacja na temat osoby zaginionej trafiła jak najszybciej do policjantów.

mł. asp. Wioletta Mielczarek