Bomba w szkole - ćwiczenia w Białej Rawskiej Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny z rawskiej komendy policji otrzymał informację o podłożeniu bomby w szkole podstawowej w Białej Rawskiej. Znaleziono tam plecak, który nie należał do żadnego z uczniów. Do szkoły zadzwonił mężczyzna grożąc, że w przypadku próby ewakuacji otworzy ogień z broni palnej. W szkole przebywało ponad 300 uczniów... To początek scenariusza ćwiczeń podjętych przez policjantów i strażaków.

18 listopada 2022 roku o 10:00 dyżurny rawskiej komendy policji otrzymał informację, że na adres poczty elektronicznej Szkoły Podstawowej im . Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej wpłynęła wiadomość o podłożeniu bomby. W tym samym czasie pracownicy szkoły znaleźli na korytarzu plecak, który nie był własnością żadnego z uczniów. Po chwili do szkoły zadzwonił mężczyzna, który groził, że w przypadku jakiejkolwiek ewakuacji osób, zacznie do nich strzelać z broni automatycznej. Rawscy policjanci natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia. W pierwszej kolejności sprawdzili, czy sprawca znajduje się w pobliżu. Następnie potwierdzili, że na korytarzu leży nieznany plecak. W tym czasie policjant z psem tropiącym prowadzili poszukiwania sprawcy. Funkcjonariusze rozpoznania minersko-pirotechnicznego sprawdzili plecak pod kątem ładunku wybuchowego i zabezpieczyli go do dalszych czynności. Policyjne działania koncentrowały się przede wszystkim na izolacji terenu, zapewnieniu bezpieczeństwa osobom postronnym i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu obok policjantów pracowali funkcjonariusze straży pożarnej, którzy pomagali w ewakuacji ponad 300 uczniów do bezpiecznego miejsca.

W takich sytuacjach opanowanie sytuacji kryzysowej spoczywa na barkach wszystkich formacji ratowniczych. Na szczęście były to tylko ćwiczenia obronne przeprowadzone przez policjantów i strażaków. Takie działania mają na celu zorganizowanie i sprawdzenie w praktyce współdziałanie różnych służb. Wdrożenie procedur reagowania, zapewnienie prawidłowego obiegu informacji oraz szybka reakcja na zgłoszenie. To tylko część policyjnych zadań. Dzięki takim ćwiczeniom mundurowi są coraz lepiej przygotowani do realnych zagrożeń.

mł. asp. Agata Krawczyk

Film Rawa.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Rawa.mp4 (format mp4 - rozmiar 8.25 MB)