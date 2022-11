XV FINAŁ WOJEWÓDZKI "POLICYJNEJ AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA" ROZSTRZYGNIĘTY Powrót Generuj PDF Drukuj 25 listopada 2022 roku w hali sportowej Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” przy alei Politechniki 10 odbył się Wojewódzki Finał „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”, realizowany w ramach działań profilaktycznych pn. „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”.

Z uwagi na pandemię, która dość mocno ograniczyła policyjne działania profilaktyczne i znacząco przesunęła je w czasie, w tym roku Policyjna Akademia Bezpieczeństwa miała swoją jubileuszową XV edycję.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KWP w Łodzi, przy wsparciu profilaktyków z komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego oraz uczniów klas o profilu policyjnym Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, wypełniona po brzegi hala sportowa „Zatoki Sportu” tętniła życiem, muzyką i dobrą zabawą.

Turniej adresowany jest do uczniów klas drugich szkół podstawowych z całego województwa łódzkiego. Uczestniczą w nim pary złożone z dziewczynki i chłopca. Konkurs składa się z kilku etapów. Dzieci najpierw podejmują zmagania podczas eliminacji szkolnych, powiatowych, a ostatecznie reprezentują swoją szkołę na etapie wojewódzkim, na który licznie przybywają do Łodzi. Rywalizacja przebiega w duchu walki fair play, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz niezapomnianych wrażeń.

W trakcie zawodów uczniowie wykazują się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną na torze przeszkód zbliżonym do tego, który pokonują kandydaci do służby w Policji. Przeszkody dostosowane są do wieku i rozwoju fizycznego uczestników. Ponadto uczniowie odpowiadają na 15 pytań z wiedzy o bezpieczeństwie.

Zawodnicy, który biorą udział w zmaganiach konkursowych, niewątpliwie zasługują na najwyższe uznanie i podziw, gdyż swoją postawą, umiejętnościami i wiedzą dają przykład nie tylko swoim rówieśnikom, ale i wszystkim dorosłym. Docierając do finału wojewódzkiego każdy uczestnik powinien czuć się wygrany.

W tegorocznym finale najlepsze wyniki uzyskali i stanęli na podium uczniowie reprezentujący:

I miejsce – Zespół Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach – Iga Staszewska i Wojciech Irzykowski;

II miejsce – Szkołę Podstawową nr 3 im. kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu – Laura Stępniewska i Maciej Plichta;

III miejsce – Szkołę Podstawową nr 2 w Koluszkach – Amelia Goździk i Marcel Piwowarski.

W tym roku po raz pierwszy zostali wyłonieni również w klasyfikacji indywidualnej zawodnicy, którzy pokonali tor sprawnościowy w najkrótszym czasie.

Nagrody rzeczowe w kategorii „Najszybszy Zawodnik/ Zawodniczka” otrzymali:

dziewczynka – Antonina Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osiedlu Niewiadów;

chłopiec – Marcel Florkowski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilamowie.

Wszystkim obecnym towarzyszyły niesamowite emocje. Na trybunach uczniowie 15 szkół gorąco dopingowali wszystkich zawodników. Równolegle został przeprowadzony konkurs na najlepiej kibicującą drużynę „Super Kibice”. Zgłaszane drużyny mogły liczyć maksymalnie 15 kibiców. W tej rywalizacji liczyło się zaangażowanie w doping nie tylko swoim drużynom, ale również pozostałym zawodnikom, kreatywność, a przede wszystkim dobra zabawa uczestników. Komisja konkursowa wyłoniła drużyny, których uczniowie i opiekunowie stanęli na podium:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi;

II miejsce – Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach;

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, maskotkę Komisarza Błyska, hulajnogę i kask ochronny. Zwycięskie drużyny otrzymały dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki, jak również pamiątki od organizatora.

„Najszybszy Zawodnik/ Zawodniczka” zostali uhonorowani dyplomami oraz suwenirami. Nagrodzeni zostali również „Super Kibice”. W całym wydarzeniu uczestniczyło blisko 400 osób.

Konkurs organizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. Kluczową rolę odgrywa wsparcie współorganizatorów tego przedsięwzięcia - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Politechnika Łódzka z Akademickim Centrum Sportowo - Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” i NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego, jak również pomoc instytucji partnerskich i przyjaciół – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi.

Wszystkim współorganizatorom i partnerom przedsięwzięcia, przybyłym zawodnikom, uczestnikom, opiekunom, oraz zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy za stworzenie wspaniałej atmosfery i spędzenie tego dnia z nami.

Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich umiejętności i pasji.

Do zobaczenia za rok na kolejnym Finale Wojewódzkim

/tekst: asp. Ewelina Mazur/

/foto: podkom. Dominik Stanek/