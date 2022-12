Szczyt OBWE w Łodzi za nami ! Powrót Generuj PDF Drukuj 1 i 2 grudnia 2022 roku na terenie Łodzi odbyło się coroczne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). To międzynarodowe wydarzenie rangi niespotykanej w ostatnich latach w Łodzi wiązało się z potężną operacją policyjną, w której wzięło udział kilka tysięcy funkcjonariuszy Policji. Meldujemy zakończenie działań i bezpieczny przebieg szczytu OBWE.

Do szczytu międzynarodowej organizacji, której celem jest zapobieganie konfliktom w Europie policja przygotowywała się od miesięcy. Do Łodzi przyjechało 200 delegatów z ponad 50 państw. Takie wydarzenie stawia służby w stan najwyższej gotowości. Łódzkich funkcjonariuszy, w zapewnieniu bezpieczeństwa , wspierali policjanci z całego kraju. To ogromna operacja policyjna zarówno pod kątem logistycznym jak i bieżącej realizacji wielu zadań. Funkcjonariusze całą dobę pełnili służbę w okolicach miejsca obrad , którym był budynek EC1. Także w rejonie dworca Łódź Fabryczna oraz w punktach zakwaterowania uczestników szczytu OBWE. Dwa pierwsze dni grudnia ale także poprzedzający je 30 listopada to łącznie setki pilotaży m.in. ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Przed tym wydarzeniem informowaliśmy, że na łódzkich ulicach pojawią się konieczne zmiany w organizacji ruchu i czasowe utrudnienia. Staraliśmy się aby wszelkie przejazdy kolumn odbywały się sprawnie i bezpiecznie. Dziękujemy za czujność i stosowanie się do zaleceń.

Meldujemy zakończenie działań i bezpieczny przebieg szczytu OBWE w Łodzi. W przyszłym roku wydarzenie organizuje Macedonia Północna.

/mł. insp. Joanna Kącka/

Więcej w poprzednich relacjach

RELACJA z 30.11.2022 RELACJA z 01.12.2022 oraz RELACJA z dn. 01.11.2022 i RELACJA z dn.02.12.2022

Film https://youtu.be/aDbC2H8-4rE Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.