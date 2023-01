Ponad 7200 przestępstw mniej – policja podsumowuje 2022 rok

Pora na podsumowanie 365 dni służby pełnionej przez policjantów województwa łódzkiego w minionym 2022 roku. Podczas tych 12 miesięcy doszło do 49017 przestępstw, to o 7274 mniej niż w 2021 roku. Statystyki to nie tylko liczby a konkretne zdarzenia, setki godzin pracy policjantów pełnionej całą dobę. I choć zawsze jest coś jeszcze do zrobienia wchodzimy w ten nowy 2023 z dobrymi prognozami. Dziękujemy też za wszystkie reakcje i sygnały dotyczące niepokojących sytuacji oraz tzw. obywatelskie ujęcia.