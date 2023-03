ŚLUBOWANIE NOWO PRZYJĘTYCH FUNKCJONARIUSZY

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję…”. 07 marca 2023 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 56 nowo przyjętych policjantów. To pierwszy nabór do służby w łódzkim garnizonie w 2023 roku. Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji w województwie łódzkim. Na rok 2023 zaplanowano sześć terminów przyjęć. Dołącz do Nas! Nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś!