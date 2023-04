19-latek okradał starsze osoby... w tym własną prabacię Powrót Generuj PDF Drukuj Młody mężczyzna odpowie za kradzieże. Ukradł z koszyka rowerowego torbę z dokumentami oraz pieniędzmi w kwocie 2800 złotych. Tydzień wcześniej w taki sam sposób ukradł plecak w którym był miedzy innymi telefon komórkowy oraz pieniądze, a także okradł swoją prababcię z oszczędności. Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

1 kwietnia 2023 roku, po godzinie 15:00, dyżurny zduńskowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Osmolińskiej, nieznany sprawca ukradł z koszyka rowerowego 77-letniej mieszkance torebkę. W środku pokrzywdzona miała dokumenty, telefon komórkowy oraz pieniądze w kwocie 2800 złotych. Dyżurny natychmiast zadysponował patrol. Policjanci po przybyciu na miejsce i rozpytaniu pokrzywdzonej co do wyglądu sprawcy niezwłocznie rozpoczęli jego poszukiwania. Na jednej z ulic zauważyli mężczyznę, którego rysopis odpowiadał sprawcy. Na widok policjantów zaczął uciekać przerzucając na pobliską posesję skradzioną torbę. Następnie przeskoczył ogrodzenie szkoły przy ulicy Zielonej. Policjanci po chwili zatrzymali uciekiniera, a wyrzuconą torbę odzyskali. 19-latek przyznał się do kradzieży. Dalsze czynności w sprawie, a także analiza podobnych spraw doprowadziły do przedstawienia mu zarzutów dwóch kolejnych kradzieży. Okazało się, że 25 marca, w Zduńskiej Woli na ulicy Ukośnej również z koszyka rowerowego 65-letniej zduńskowolanki, ukradł plecak w którym był telefon komórkowy, gotówka oraz dokumenty. Okazało się także, że dwa dni później mężczyzna okradł z oszczędności swoją prababcię. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk