Eskortowali chorego chłopca do szpitala Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego brzezińskiej komendy policji eskortowali pojazd, którego pasażerem był chory 5-letni chłopiec. Dzięki szybkiej reakcji policjantów dziecko na czas trafiło pod opiekę medyków.

27 lipca 2023 roku w godzinach popołudniowych na jednej z brzezińskich ulic do policjantów Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach podjechał samochód, z którego wybiegł mężczyzna prosząc o pomoc w szybkim przetransportowaniu jego 5-letniego syna do szpitala. Z relacji ojca wynikało, że chłopiec doznał pooperacyjnego krwotoku z ust i z nosa. Sytuacja jaką opisywał brzezinianin wyglądała dramatycznie i wymagała natychmiastowej reakcji. Funkcjonariusze o całej sytuacji powiadomili dyżurnego brzezińskiej komendy, z którym podjęli natychmiastową decyzję o udzieleniu pomocy choremu dziecku i jego rodzicom. Sierżant sztabowy Przemysław Fiks i starszy sierżant Michał Bontal radiowozem przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali pojazd z chorym chłopcem do szpitala w Łodzi. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów 5-latek na czas trafiła pod opiekę medyków.

starszy aspirant Mariusz Chmiel