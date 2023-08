Zniszczyli kilkadziesiąt aut - wandale w rękach policji Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie 30 samochodów zaparkowanych na przyblokowych parkingach. 21 i 24-latek odpowiedzą za zniszczenie mienia oraz kradzieże z włamaniem. Obaj mają bogatą kartotekę, działali w warunkach powrotu do przestępstwa. Dodatkowo starszy z mężczyzn ukrywał się przed organami ścigania. Poszukiwany był na mocy dwóch podstaw prawnych.

Kryminalni z III Komisariatu łódzkiej komendy od pierwszych chwil po otrzymaniu zgłoszenia, intensywnie pracowali nad ustaleniem sprawców odpowiedzialnych za uszkodzenia pojazdów. Na miejscu funkcjonariusze wykonali szereg czynności procesowych. Przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. Dokładnie przejrzeli również zapisy monitoringów znajdujących się w rejonie zdarzenia. Skrupulatnej analizie poddawane były wszelkie poszlaki.

Retkińscy policjanci wspierani przez kryminalnych z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi na bazie zebranego materiału dowodowego i pozyskanych informacji wytypowali osoby mogące stać za tym bezmyślnym aktem wandalizmu. Policjanci ustalili w jakim rejonie miasta podejrzani mogą przebywać. Poddali wnikliwej obserwacji wytypowane miejsca. 8 sierpnia 2023 roku około godziny 20:30 jeden z patroli uczestniczący w poszukiwaniach, zauważył w rejon skrzyżowania ulic Maratońskiej i Popiełuszki dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisom sprawców. Jeden z nich wszedł na teren stacji benzynowej, natomiast drugi na widok policjantów usiłował uciec. Na niewiele to się zdało, bo już po chwili obaj zostali zatrzymani.

Podejrzewani to mężczyźni w wieku 21 i 24-lat, obaj bez stałego miejsca zameldowania. Starszy z nich poszukiwany był do doprowadzenia do Zakładu Karnego, w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Już podczas rozpytania obaj zatrzymani przyznali się do uszkodzenia pojazdów, tłumaczyli to wypitym wcześniej alkoholem. Nie potrafili logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Jak oświadczyli z kilku samochodów ukradli znajdujące się tam przedmioty. Część z nich policjanci znaleźli w miejscu gdzie sprawcy urządzili sobie nocleg, wykorzystując do tego skradziony namiot. Rozbili go w terenie porośniętym bujną roślinnością. W jego wnętrzu znajdowały się przedmioty, które zabrali z uszkodzonych aut, między innymi, walizki, latarka kilka toreb i dwa śpiwory.

Zarówno 21 jak i 24-latek mają bogatą kartotekę, w przeszłości byli już wielokrotnie notowani. Ostatnie przestępstwo popełnili w warunkach recydywy. Wstępnie odpowiedzą za kradzież z włamaniem i zniszczenie mienia co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci z III Komisariatu Policji w Łodzi ustalają rzeczywistą liczbę przestępstw jakich zatrzymani mogli się dopuścić.

Katarzyna Zdanowska

Na filmie widać jak policjanci prowadza zatrzymanego po schodach.