Łódzcy policjanci zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w jednym z domów w powiecie brzezińskim zabezpieczyli tytoń i papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej, oraz maszyny służące do ich produkcji. Łączna wartość nielegalnych towarów została oszacowana na ponad 450 tysięcy złotych. Do tej sprawy zatrzymano dwie osoby, które odpowiedzą za produkcje papierosów i paserstwo akcyzowe, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją łódzkiej komendy, systematycznie monitorują środowisko przestępcze, skrupulatnie analizując pojawiające się nowe tropy. 5 września 2023 roku pojechali na teren powiatu brzezińskiego, aby zweryfikować swoje kolejne ustalenia, dotyczące nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Kontrabanda oraz linia produkcyjna miała się znajdować w jednym z domów w tym powiecie.

Po dotarciu pod wskazany adres, funkcjonariusze najpierw poddali dyskretnej obserwacji wytypowaną posesję, a upewniwszy się, że sprawcy są na jej terenie, przystąpili do działania. Około godziny 20.00 stróże prawa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w tym przestępczym procederze. Przeszukanie szybko potwierdziło przypuszczenia policjantów. W jednym z budynków odkryli kompletną profesjonalną linię technologiczną do produkcji papierosów, ponad 40 worków jutowych z krajanką tytoniową oraz odpadami produkcyjnymi, pudła kartonowe wypełnione filtrami do papierosów i kilka rolek papieru służącego do ich produkcji.

Ponadto policjanci zabezpieczyli ponad 20 kartonów z gotowym już produktem, w których znajdowało się w sumie 87 tysięcy sztuk papierosów, bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenie podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa wyniosło w tym przypadku ponad 450 tysięcy złotych. Dzięki wnikliwości mundurowych papierosy i tytoń nie trafią na czarny rynek. Sprawcy w wieku 42 i 32 lat w przeszłości byli już notowani za podobne przestępstwa.

Usłyszeli zarzuty obejmujące produkcje papierosów i paserstwo akcyzowe, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z Referatu Dochodzeniowo Śledczego Wydziału dw . z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją łódzkiej komendy.



Katarzyna Zdanowska