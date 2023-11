Czy służbę w policji można pogodzić z pasją? On jest tego przykładem Powrót Drukuj Starszy posterunkowy Michał Niemczyk jest doskonałym przykładem pokazującym, że pomimo pełnienia służby i życia osobistego można spełniać swoją pasję i czerpać z tego ogromną satysfakcję. Tym samym spełnia zasady etyki policjanta, które mówią, że policjant ma obowiązek dbania o swoją sprawność fizyczną.

Michał Niemczyk służbę w Policji rozpoczął 2 sierpnia 2022 roku. Od samego początku związany był z piotrkowską jednostką. Wcześniej swoje życie związał z innym mundurem, lecz to charakter służby w Policji przekonał go, aby zmienić jego kolor na niebieski. Starszy posterunkowy swoją postawą pokazuje również w jaki sposób można spełnić zasady etyki policjanta, które nakazują dbanie o swoją sprawność fizyczną. On jednak zamienił to w swoją pasję i dzięki temu odnosi sukcesy, jednocześnie łącząc ją z służbą, a także życiem osobistym. Ukończył on ekstremalny bieg jakim jest Wielki Szlem Komandosa, który pokonał z plecakiem o wadze 10 kilogramów. Bieg składał się z ćwierć maratonu (10,55 kilometra), półmaraton (21,1 kilometra), setki komandosa (100 kilometrów), noża komandosa (10 kilometrów) oraz maraton (42,2 kilometra). Ten ekstremalny bieg ukończył wówczas na 10 pozycji wśród 82 uczestników. Piotrkowski policjant zorganizował i wziął udział w kilku ekstremalnych wyprawach. Wraz ze swoim kolegą zorganizował marsz z Jastrzębiej Góry na Rysy, gdzie w ciągu 14 dni pokonali około 800 kilometrów. Wziął udział w rajdzie rowerowym dookoła Polski, gdzie na jednośladzie przemierzył około 3200 kilometrów w przeciągu 14 dni, a także marsz wzdłuż Wisły, gdzie w 22 dni przemierzył odległość około 1200 kilometrów. Na 31 pozycji spośród 421 uczestników ukończył również VII Setkę Komandosa, gdzie wraz ze swoją drużyną zajęli 2 miejsce na podium. Wziął również udział w jednym z najtrudniejszych biegów ekstremalnych jakim jest GROM Challenge, podczas którego zawodnicy na odcinku 30 kilometrów zmierzają przez wodę, bagna i piach, pokonując wąskie kanały, strome piaszczyste wzniesienia i bagna. Michał Niemczyk wziął również udział w biegu przełajowym o Nóż Komandosa, którego trasa wiedzie przez drogi leśne i wąskie ścieżki. Zawodnicy podczas biegu muszą też kilkukrotnie pokonać piaszczystą górę, która zwana jest „górą płaczu”. Ostatnio wziął również udział w zorganizowanym przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy współudziale związków zawodowych NSZZP oraz Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA Niebieskim Biegu Niepodległości. Uczestnicy podczas biegu mieli do pokonania dystans 10 kilometrów. Starszy Posterunkowy Michał Niemczyk jest doskonałym przykładem tego, że służba w Policji w żaden sposób nas nie ogranicza i jest jeszcze czas na realizowanie swoich pasji i życia osobistego. Może Ty chcesz połączyć swoją pasję z służbą w niebieskim mundurze?