Zatrzymany przed Świętem Niepodległości Powrót Drukuj Od kilku dni policjanci monitorują wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wydarzeń związanych ze Świętem Niepodległości. Ich uwagę zwrócił jeden z wpisów na znanym portalu. Informacja była bardzo niepokojąca, dlatego do sprawy zaangażowano policjantów Wydziału Kryminalnego KWP Łódź oraz Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP. Wspólne działania zakończyły się zatrzymaniem 40-latka.

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest jednym z podstawowych zadań policji. Funkcjonariusze cały czas monitorują media pod kątem ewentualnych zagrożeń, które mogłyby się pojawić podczas różnych wydarzeń, planowanych w związku z obchodami Święta Niepodległości. Jedna z takich informacji 9 listopada 2023 roku została ujawniona przez stołecznych policjantów. Dzięki ich zaangażowaniu odnaleziony został wpis, który zawierał informacje, że osoba deklaruje chęć popełnienia czynu przestępczego podczas jednego ze zgromadzeń związanych ze Świętem Niepodległości. Sprawą zainteresowali się funkcjonariusze z Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Ustalili, że konto na tym serwisie należy do łodzianina i taką informację natychmiast przekazali do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kryminalni od razu przystąpili do weryfikacji tej wiadomości. Gdy ustalili gdzie zamieszkuje mężczyzna pojechali pod wskazany adres. Tam też zastali zaskoczonego 40-latka. Mężczyzna został w związku ze swoim zachowaniem zatrzymany. Sprawa jest wyjaśniana.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z portali i komunikatorów internetowych. Pamiętajmy, że w sieci nigdy nie jesteśmy do końca anonimowi, a nasze bezprawne zachowanie pozostawia ślad i może pociągnąć za sobą reakcję organów ścigania oraz odpowiedzialność karną.

kom .Edyta Machnik