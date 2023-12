Policjanci z wizytą w szpitalu onkologicznym Przylądek Nadziei Powrót Drukuj Mundurowi wraz z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie włączyli się w akcję charytatywną mającą na celu obdarowanie chorych dzieci prezentami na święta. Przedstawiciele wieruszowskiej komendy odwiedzili najmłodszych w szpitalu onkologicznym we Wrocławiu Przylądek Nadziei, gdzie wręczyli paczki przebywającym tam dzieciom.

Funkcjonariusze z wieruszowskiej komendy wspólnie z pracownikami cywilnymi tej jednostki włączyli się w akcje charytatywną skierowaną dla najmłodszych przebywających we wrocławskim szpitalu onkologicznym Przylądek Nadziei. Policjanci wiedząc, że cel jest szczytny chętnie przystąpili do zbiórki pieniędzy dla dzieci, które tegoroczne święta spędzą poza domem. Za zebrane środki zakupione zostały min . gry planszowe, książki, ubrania, zabawki i wiele innych ciekawych upominków. Dzięki współpracy z Panem Marcinem Wardęgą, który od kilku lat zajmuje organizowaniem pomocy dla osób najbardziej potrzebujących zorganizowano wyjazd do wrocławskiego szpitala. 14 grudnia 2023 roku aspirant Piotr Siemicki wspólnie z Weroniką Moska z wieruszowskiej komendy oraz Renatą i Andrzejem Kasprzak, a także współorganizatorem Marcinem Wardęga odwiedzili dzieci ze szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Widok policjanta i towarzyszących mu gości wzbudził u najmłodszych zaskoczenie i zadowolenie, a potwierdzeniem tego były uśmiechy na twarzach obdarowanych dzieci. Zakupione upominki trafiły dla dzieci z chorobą nowotworową, które ze względu na wymagające leczenie tegoroczne Święta Bożego Narodzenia spędzą w szpitalu. Dziękujemy za tegoroczną współpracę, chętnie włączymy się w kolejną akcje, dzięki której będziemy mogli przyczynić się do uśmiechów i radości wśród obdarowywanych osób.

aspirant Piotr Siemicki