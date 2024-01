Zatrzymany za usiłowanie włamania na tzw. "wybuch" Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie włamania do bankomatu. Do zdarzenia doszło 3 stycznia 2024 roku w Łodzi. 30-latek próbował doprowadzić do detonacji, która miała uszkodzić wolnostojący bankomat. Zatrzymany mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

3 stycznia 2024 roku dyżurny łódzkiej policji otrzymał zgłoszenie, że w Łodzi przy ulicy Odrzańskiej ktoś próbował doprowadzić do wysadzenia w powietrze wolnostojącego bankomatu. Sprawcy nie udało się ukraść znajdujących się w jego wnętrzu pieniędzy. Wtedy sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego VII Komisariatu Policji oraz Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji. Wykonano szereg czynności procesowych, w tym zabezpieczono ślady kryminalistyczne oraz przesłuchano świadków. Żmudna praca policjantów doprowadziła do wytypowania mężczyzny, który mógł mieć związek z tą sprawą. Funkcjonariusze 22 stycznia 2024 roku zauważyli podejrzewanego w Łodzi, poruszał się on osobowym volkswagenem zarejestrowanym na terenie Niemiec. W pewnym momencie mężczyzna zaczął przyspieszać i łamał przepisy ruchu drogowego. Funkcjonariusze ruszyli za nim, jednak mimo użycia przez nich sygnałów dźwiękowych mężczyzna nie zatrzymywał się. Uciekał po łódzkim śródmieściu. W pewnym momencie mężczyzna wyskoczył z jadącego pojazdu na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Zamenhoffa i wbiegł do jednej z pobliskich kamienic. Policjanci z VII komisariatu oraz wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej przystąpili do sprawdzania budynku. Czynności te wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa przyniosły oczekiwany efekt. Policjanci wytypowali jedno z mieszkań. Wiedząc, że sprawca ukrywa się w środku weszli siłowo do pomieszczenia. W lokalu znajdował się typowany 30-latek oraz kobieta i mężczyzna. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że drugi z mężczyzn był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Ponadto okazało się, że VW którym uciekał mężczyzna został skradziony z terenu Niemiec. W toku dalszych czynności pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna typowany jest również do innych przestępstw zarówno na terenie Polski jak i Niemiec. Został zatrzymany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

podkom. Adam Dembiński

Film Wybuch.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Wybuch.mp4 (format mp4 - rozmiar 20.78 MB)