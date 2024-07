Policyjny pościg za motocyklistą Powrót Drukuj Pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący motocyklem nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kontynuował niebezpieczną jazdę stwarzając duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Przekroczenie prędkości to nie jedyne przewinienie 45-latka...

18 lipca 2024 roku po godzinie 19:00 na ulicy Brzezińskiej w Łodzi funkcjonariuszy z łódzkiej „drogówki” wyprzedził motocyklista, który zignorował obowiązujące w tym miejscu przepisy ruch drogowego. Mundurowi dokonali pomiaru jednośladu videorejestratorem. Suzuki jechało się z prędkością 94 kilometrów na godzinę, w miejscu gdzie dozwolona prędkość wynosiła 40.

Stróże prawa postanowili skontrolować kierującego motocyklem. Policjant przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz tarczy do zatrzymywania pojazdów wydał mu polecenie do zatrzymania się, które zostało zignorowane. Mężczyzna poruszający się jednośladem przyspieszył rozpoczynając ucieczkę ulicą Kasprowicza w kierunku ulicy Nad Niemnem.

W pewnym momencie kierowca jednośladu stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. Stróże prawa natychmiast podbiegli do mężczyzny uniemożliwiając mu dalszą ucieczkę. 45-latek został zatrzymany. Podczas badania okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Ponadto mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny Suzuki, który od 4 lat nie posiadał badań technicznych.

Za popełnione przestępstwo to jest niezatrzymanie się do kontroli drogowej, oraz niestosowanie się do wyroku sądu motocykliście grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktów karnych.

Sama jazda na motocyklu sprawia wiele przyjemności. Najważniejsze jednak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza tymi dotyczącymi ograniczeń prędkości. Jej niedostosowanie do aktualnych warunków na drodze jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. Apelujemy o rozważną jazdę jednośladami. Jedna chwila nieuwagi może przyczynić się do utraty zdrowia, a nawet i życia.

