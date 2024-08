Szkolenie czworonożnych funkcjonariuszy Powrót Drukuj Aby współpraca przewodnika z psem służbowym była efektywna, musi się opierać na systematycznym doskonaleniu umiejętności czworonogów. Takie szkolenie dla policyjnych przewodników psów służbowych oraz przewodników psów służbowych z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi, odbyło się na terenie Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Łodzi.

To kolejna edycja wspólnych ćwiczeń realizowana w ramach doskonałej współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, a Komendą Regionalną Straży Ochrony Kolei w Łodzi.

23 sierpnia 2024 roku, na terenie Zaplecza Technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Lawinowej 71A w Łodzi odbyło się szkolenie dla policyjnych przewodników psów służbowych oraz przewodników psów służbowych z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi. W szkoleniu brali udział przewodnicy wraz z psami służbowymi kategorii patrolowo-tropiącej, do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

W przedsięwzięciu brało udział 12 czworonogów z przewodnikami. Głównym tematem szkolenia było wykonywanie czynności podczas zabezpieczeń imprez masowych podwyższonego ryzyka oraz wystąpienia zagrożenia terrorystycznego, w tym podłożenia ładunków wybuchowych. Doskonalono również współpracę z funkcjonariuszami SOK na obiektach kolejowych, a w tym podejmowanie interwencji w stosunku do osób agresywnych.

Podczas szkolenia ćwiczono między innymi posłuszeństwo ogólne psa w tym: pokonywanie przeszkód, praca węchowa – wyszukiwanie substancji odurzających i materiałów wybuchowych, przeszukanie terenu w celu odnalezienia ukrytego pozoranta, pościg psa bez kagańca za pozorantem i obrona przewodnika podczas konwoju. Ponadto przećwiczono elementy z zakresu podejmowania interwencji w stosunku do agresywnych osób posiadających niebezpieczne przedmioty, które mogą stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia. Szkolenie pozwoliło zacieśnić współpracę z Strażą Ochrony Kolei, a tym samym przećwiczyć elementy wykonywania wspólnych interwencji i prowadzenia czynności podczas zabezpieczania imprez masowych w tym meczy podwyższonego ryzyka.

Takie szkolenia przewodników i ich podopiecznych prowadzone są cyklicznie. Poprzez tego typu ćwiczenia doskonali się nabyte umiejętności policyjnych czworonogów oraz utrzymuje ich sprawność fizyczną.

podkom . Adam Dembiński

