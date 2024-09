Pobiegli po oddech w Łupkowa Run – policjanci dla dzieci z łódzkiego hospicjum Powrót Drukuj Za nami III edycja biegu pod nazwą Apetyt na oddech – Łupkowa Run. Celem tego wyjątkowego wydarzenia jest wsparcie podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa. To nieprawda, że już nic nie można więcej zrobić, da się, wiele, a dowód tego daje jeden z nas, który od trzech lat organizuje to szlachetne wydarzenie. Komisarz Dominik Stanek, na co dzień pełniący służbę w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Łodzi, corocznie jednoczy wszystkich, którym niesienie pomocy przychodzi bez trudu.

Policjanci każdego dnia potwierdzają, że hasło ,,Pomagamy i chronimy” nie jest im obce. Chętnie angażują się w przedsięwzięcia, których głównym celem jest wsparcie tych, którzy tej pomocy potrzebują, szczególnie jeśli chodzi o chore dzieci. Trudno nie pochylić się nad potrzebami podopiecznych łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa. Pod opieką tej placówki znajduje się obecnie 118 pacjentów, większość z nich oddycha przy pomocy respiratorów. To dla nich, w minioną niedzielę, 1 września 2024 roku, na starcie biegu w Lesie Łagiewnickim stanęło ponad 500 uczestników, dzieci i dorosłych. Najmłodsi mieli do pokonania dystans 300, 600 i 1200 metrów. Starsi uczestnicy pokonywali siedmiokilometrową trasę po ścieżkach Lasu Łagiewnickiego. Poza klasyfikacją OPEN była wprowadzona klasyfikacja służb mundurowych. A poniżej miejsca ,,na pudle” zajęte przez funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu policji.

W kategorii kobiet I miejsce zajęła mł. asp. Marta Kubińska z KWP w Łodzi a na II miejscu biegu uplasowała się mł. asp. Sylwia Kaźmierczak z KPP Poddębice.

W kategorii mężczyzn III miejsce zajął mł. insp. Radosław Malanowski

Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Partnerami wydarzenia była Łódzka Grupa Wojewódzka IPA, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Łodzi.

Przedsięwzięcia z dobroci serca, mają to do siebie, że pozwalają wspierać na różne sposoby, również pokazując i pamiętając, o innych potrzebujących. Na niedzielnym biegu honorowymi gośćmi byli podopieczni Domu Samotnej Matki w Łodzi.



Organizatorzy biegu przygotowali piknik rodzinny, w trakcie którego na odwiedzających w niedzielę Las Łagiewnicki czekało wiele atrakcji. Łódzcy policjanci przygotowali dla najmłodszych mini miasteczko ruchu drogowego, zadania konkursowe ze znajomości przepisów ruchu drogowego. To był także dobry czas na rozmowy o zasadach jakimi powinny kierować się dzieci by bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Dorosłym opiekunom mundurowi przypominali o bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego szczególnie w okolicach placówek oświatowych, miejscach przejść dla pieszych. Profilaktyczne konkursy o bezpieczeństwie czekały na całe rodziny także w namiocie przygotowanym przez policjantów z wydziału prewencji.

Podczas niedzielnego spotkania zebrano ponad 31 tysięcy złotych. Świadomość tego, że z zebranych środków zakupione respiratory pozwolą oddychać nieuleczalnie chorym dzieciom jest wystarczającym powodem dla którego wszyscy łączą swoje siły by pomóc.

Dagmara Mościńska