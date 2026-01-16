Policjant z Łodzi na podium Powrót Drukuj 22 stycznia 2026 r. w Hali Sportowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora AWL. W zawodach brało udział ponad 200 reprezentantów, wśród których znaleźli się funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celno-Skarbowej oraz Służby Ochrony Państwa.

Podczas Mistrzostw Służb Mundurowych w Sportach Walki, które odbyły się wczoraj we Wrocławiu, reprezentujący Komendę Główną Policji jedyny przedstawiciel KWP w Łodzi sięgnął po zwycięstwo w walce finałowej w brazylijskim jiu-jitsu. Funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi w kategorii Grapplingu, w kategorii wagowej do 77 kg, zajął pierwsze miejsce po stoczeniu 4 pojedynków z czego 3 walki wygrał przed czasem przez poddanie, a jedną na punkty.

Zwycięstwo łódzkiego zawodnika to efekt ciężkiej pracy, żelaznej dyscypliny i ogromnego charakteru. Determinacja, technika i serce do walki zaprowadziły go na najwyższy stopień podium.

23 stycznia 2026r. funkcjonariusz z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Arkadiusza Sylwestrzaka odebrał gratulacje za świetny występ. Takie sukcesy napędzają i pokazują, że konsekwencja zawsze prowadzi do zwycięstwa. Policjant przekazał na ręce Komendanta puchar z zawodów oraz pamiątkową koszulkę z KSW 107.

/Izabela Dalecka/