Podziękowanie dla dzielnicowego z kutnowskiej komendy

„ Jest to funkcjonariusz, któremu leży na sercu dbałość o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców.....to człowiek pełen empatii i jednocześnie profesjonalny w swoim działaniu”. To część podziękowań dla sierż.szt. Grzegorza Langiewicza, dzielnicowego z kutnowskiej komendy, które nadesłane zostały do Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie.